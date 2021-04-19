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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 08:35

  nemaks написав:
  greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)


Оздп. Мінфін виплатив вчасно

Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 10:16

Re: Рынок ОВГЗ

по евробондам зашла валюта
все ок
Nemk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 12:17

Re: Рынок ОВГЗ

Сделал покупку военной овдп от icu. Продажа назад доступна только "по запросу цены". Так со всеми овдп?
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:30

  asin написав:
  nemaks написав:
  greenozon написав:nemaks
купон по ОВДП?
якщо ні - тоді це законно (всі цінні бумаги окрім ОВДП на стопі зараз)


Оздп. Мінфін виплатив вчасно

Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?


Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время
nemaks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 18:31

  Nemk написав:по евробондам зашла валюта
все ок


Депозитарий кто?
nemaks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:09

  Danik написав:Сделал покупку военной овдп от icu. Продажа назад доступна только "по запросу цены". Так со всеми овдп?

Так. Після початку війни і відновлення їх роботи так стало.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:34

Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?[/quote]

Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:35

Банкам спрощено зарахування готівкових коштів для придбання військових облігацій

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... obligatsiy
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 22:16

  asin написав:Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?


Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?[/quote]

Деньги от минфина им зашли. Пользуются ситуацией и не перечисляют клиентам. Видимо рассчитывают на то, что получится себе оставить. Не порядочная контора в общем. Не рекомендую
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 09:35

  nemaks написав:
  asin написав:Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?


Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время
[/quote]
Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?[/quote]

Деньги от минфина им зашли. Пользуются ситуацией и не перечисляют клиентам. Видимо рассчитывают на то, что получится себе оставить. Не порядочная контора в общем. Не рекомендую[/quote]
Перевести в другой депозитарий думали?
asin
 
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