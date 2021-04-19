Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?[/quote]
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote] Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?
asin написав:Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время[/quote][/quote] Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?[/quote]
Деньги от минфина им зашли. Пользуются ситуацией и не перечисляют клиентам. Видимо рассчитывают на то, что получится себе оставить. Не порядочная контора в общем. Не рекомендую
asin написав:Зашла валюта а они гривну по курсу не выводят? Что они рассказывают про это?
Разное рассказывают. Но в целом признают, что у них проблемы. Когда выплатят не сообщают. Такое впечатление, что тянут время
[/quote] Зачем тянуть? Денег нет видать. А если тело зайдет, что намного купон превышает и не выплатят - что тогда?[/quote]
Деньги от минфина им зашли. Пользуются ситуацией и не перечисляют клиентам. Видимо рассчитывают на то, что получится себе оставить. Не порядочная контора в общем. Не рекомендую[/quote] Перевести в другой депозитарий думали?