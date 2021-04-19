Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування. Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?
Sirchyk написав:Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування. Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?