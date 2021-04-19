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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 09:15

Re: Рынок ОВГЗ

Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування.
Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:01

  Sirchyk написав:Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування.
Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?

Вам сюда: https://online.icu/ru/war-bonds/
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:49

Sirchyk

свіжа стаття-покрокова інструкція від Мінфіна щодо покупки військових бумаг


https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... strukciya/
greenozon
 
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