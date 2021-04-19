Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 бер, 2022 09:15
Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування.
Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?
Sirchyk
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Додано: Нед 13 бер, 2022 10:01
Sirchyk написав:
Я не спеціаліст з цінних паперів, але хочу придбати військові облігації. Часу розбиратися в мене на жаль враховуючи обставини зараз немає. Може хтось може зробити мануал для чайників з врахуванням надійності і вартості обслуговування.
Крім того в мене сума не дуже велика, десь в районі 10к. Бачив в приваті мінімум 100к. Чи можна десь купити на 10?
Вам сюда:
https://online.icu/ru/war-bonds/
ramaz
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Додано: Пон 14 бер, 2022 11:49
Sirchyk
свіжа стаття-покрокова інструкція від Мінфіна щодо покупки військових бумаг
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... strukciya/
greenozon
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Додано: Пон 14 бер, 2022 15:36
НКЦПФР спростила процедуру купівлі українських військових облігацій для нерезедентів
https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-sprost ... ezedentiv/
greenozon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 13:56
Фридом выплатил купон
nemaks
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:15
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах 15 березня втретє запропонує гривневі військові облігації та
вперше — валютні у доларах США. https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82161961/
оце було б суперкруто якщо б дозволити валютою купувати валютні бумаги за 0 комісії !!!
greenozon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 21:44
nemaks написав:
Фридом выплатил купон
Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?
asin
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Додано: Сер 16 бер, 2022 13:54
greenozon написав:
оце було б суперкруто якщо б дозволити валютою купувати валютні бумаги за 0 комісії !!!
https://news.finance.ua/ru/ukraina-vypu ... v-dollarah
Второй выпуск — долларовый, со ставкой 3,7%. От его продаж привлечено 349 млн грн ($11,9 млн).
M-A-X
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Додано: Сер 16 бер, 2022 16:05
Це зрозуміло. Питання було щодо тонкощів купівлі.
klug
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Додано: Сер 16 бер, 2022 19:10
Укргаз ніби дає купити гривневі без комісій через застосунок. Валютні поки не завезли.
klug
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