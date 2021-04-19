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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59

  asin написав:
  nemaks написав:Фридом выплатил купон

Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?


2 календарных недели. 29.17
nemaks
 
Повідомлень: 23
З нами з: 07.12.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 286287288289
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Модератори: Ірина_, Модератор

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