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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59
asin написав: nemaks написав:
Фридом выплатил купон
Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?
2 календарных недели. 29.17
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nemaks
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