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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59
asin написав: nemaks написав:
Фридом выплатил купон
Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?
2 календарных недели. 29.17
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nemaks
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Додано: Чет 17 бер, 2022 02:10
klug написав:
Укргаз ніби дає купити гривневі без комісій через застосунок. Валютні поки не завезли.
А кто ещё даёт бесплатно купить овгз? У меня в укргазе нет активных карт. Наверное закончились по сроку смогу ли я в таком случае перевести деньги в укргаз по СЭП и купить овгз?
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Алексей77
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:52
klug написав:
Це зрозуміло. Питання було щодо тонкощів купівлі.
Сорян, сначала хотел эту новость скинуть:https://alfabank.ua/news/16-berezna-alf ... ii-ukraini
Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3.7% річних.
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M-A-X
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