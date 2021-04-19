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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59

  asin написав:
  nemaks написав:Фридом выплатил купон

Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?


2 календарных недели. 29.17
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 02:10

  klug написав:Укргаз ніби дає купити гривневі без комісій через застосунок. Валютні поки не завезли.

А кто ещё даёт бесплатно купить овгз? У меня в укргазе нет активных карт. Наверное закончились по сроку смогу ли я в таком случае перевести деньги в укргаз по СЭП и купить овгз?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:52

  klug написав:
  M-A-X написав:
  greenozon написав:оце було б суперкруто якщо б дозволити валютою купувати валютні бумаги за 0 комісії !!!

https://news.finance.ua/ru/ukraina-vypu ... v-dollarah

Второй выпуск — долларовый, со ставкой 3,7%. От его продаж привлечено 349 млн грн ($11,9 млн).

Це зрозуміло. Питання було щодо тонкощів купівлі.


Сорян, сначала хотел эту новость скинуть:
https://alfabank.ua/news/16-berezna-alf ... ii-ukraini
Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3.7% річних.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:15

Re: Рынок ОВГЗ

Универ предлагает военные - годовые и месячные, icu - только годовые.
Danik
 
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Алексей77
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