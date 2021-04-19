Господа, Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?
Алексей77 написав:Господа, Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?
за час незалежності держави банків обанкротилось на порядок більше ніж брокерів до речі навіть не можу пригадати банкрутство брокерів, може вам більше відомо?
2) після покупки облігацій не має значення як і де вони купувались - вони записані на ваше ім'я і зберігаються в НДУ