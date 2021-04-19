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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59

  asin написав:
  nemaks написав:Фридом выплатил купон

Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?


2 календарных недели. 29.17
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 02:10

  klug написав:Укргаз ніби дає купити гривневі без комісій через застосунок. Валютні поки не завезли.

А кто ещё даёт бесплатно купить овгз? У меня в укргазе нет активных карт. Наверное закончились по сроку смогу ли я в таком случае перевести деньги в укргаз по СЭП и купить овгз?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:52

  klug написав:
  M-A-X написав:
  greenozon написав:оце було б суперкруто якщо б дозволити валютою купувати валютні бумаги за 0 комісії !!!

https://news.finance.ua/ru/ukraina-vypu ... v-dollarah

Второй выпуск — долларовый, со ставкой 3,7%. От его продаж привлечено 349 млн грн ($11,9 млн).

Це зрозуміло. Питання було щодо тонкощів купівлі.


Сорян, сначала хотел эту новость скинуть:
https://alfabank.ua/news/16-berezna-alf ... ii-ukraini
Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3.7% річних.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:15

Re: Рынок ОВГЗ

Универ предлагает военные - годовые и месячные, icu - только годовые.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:25

Алексей77
Універ (Вотан, додаток)
ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона)
bond.ua (додаток)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:18

Re: Рынок ОВГЗ

Господа,
Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:02

  Алексей77 написав:Господа,
Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?


за час незалежності держави банків обанкротилось на порядок більше ніж брокерів
до речі навіть не можу пригадати банкрутство брокерів, може вам більше відомо?

2) після покупки облігацій не має значення як і де вони купувались - вони записані на ваше ім'я і зберігаються в НДУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:31

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:2) після покупки облігацій не має значення як і де вони купувались - вони записані на ваше ім'я і зберігаються в НДУ

где и на чье имя они записаны знает только депозитарна установа
НДУ видит только общее количество бумаг но не видит конечного владельца
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:59

  greenozon написав:Алексей77
Універ (Вотан, додаток)
ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона)
bond.ua (додаток)


до списку брокерів додаю Кінто - один із найстаріших на ринку України - 27 років!

https://kinto.com/funds/shop

Зображення
greenozon
 
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