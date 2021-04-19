Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:59
asin написав: nemaks написав:
Фридом выплатил купон
Сколько рабочих дней прошло? Курс какой брали?
2 календарных недели. 29.17
nemaks
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Додано: Чет 17 бер, 2022 02:10
klug написав:
Укргаз ніби дає купити гривневі без комісій через застосунок. Валютні поки не завезли.
А кто ещё даёт бесплатно купить овгз? У меня в укргазе нет активных карт. Наверное закончились по сроку смогу ли я в таком случае перевести деньги в укргаз по СЭП и купить овгз?
Алексей77
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Додано: Чет 17 бер, 2022 10:52
klug написав:
Це зрозуміло. Питання було щодо тонкощів купівлі.
Сорян, сначала хотел эту новость скинуть:
https://alfabank.ua/news/16-berezna-alf ... ii-ukraini
Також за долари США можна буде придбати доларові ОВДП з прогнозною дохідністю 3.7% річних.
M-A-X
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Додано: Чет 17 бер, 2022 14:15
Универ предлагает военные - годовые и месячные, icu - только годовые.
Danik
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:25
Алексей77 Універ (Вотан, додаток) ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона) bond.ua (додаток)
greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:18
Господа,
Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?
Алексей77
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:02
Алексей77 написав:
Господа,
Так сложилось, что больше доверяю банкам при работе с облигациями. В связи с этим вопрос по надёжности и состоятельности ICU для покупки военных облигаций. Какие риски и нюансы могут быть при покупке через инвест. компанию?
за час незалежності держави банків обанкротилось на порядок більше ніж брокерів
до речі навіть не можу пригадати банкрутство брокерів, може вам більше відомо?
2) після покупки облігацій не має значення як і де вони купувались - вони записані на ваше ім'я і зберігаються в НДУ
greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:31
greenozon написав:
2) після покупки облігацій не має значення як і де вони купувались - вони записані на ваше ім'я і зберігаються в НДУ
где и на чье имя они записаны знает только депозитарна установа
НДУ видит только общее количество бумаг но не видит конечного владельца
Олежан
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:59
greenozon написав: Алексей77
Універ (Вотан, додаток)
ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона)
bond.ua (додаток)
до списку брокерів додаю Кінто - один із найстаріших на ринку України - 27 років!
https://kinto.com/funds/shop
greenozon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:27
Прихват почав показувати річні валютні військові облігації під 3,7%, але й далі дере відсотки та комісії, тому у підсумку виходить не дуже
https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000225775
klug
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