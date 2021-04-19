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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:39
Re: Рынок ОВГЗ
По военным годовым облигациям - как часто выплачивают проценты?
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:09
бульбик
на відміну від воєнних облігацій в гривні, валютні - типу YTM, мають пару виплат
Графік виплат
Дата Вид виплати Сума виплати Статус
28.04.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.10.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Погашення 1 000 USD Заплановано
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:42
Спасибо, меня интересуют гривневые
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44
бульбик
по воєнних в гривні все прсто - в кінці терміну 1 раз виплата, 1000 грн
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