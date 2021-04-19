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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:39

Re: Рынок ОВГЗ

По военным годовым облигациям - как часто выплачивают проценты?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:09

бульбик

на відміну від воєнних облігацій в гривні, валютні - типу YTM, мають пару виплат

Графік виплат
Дата Вид виплати Сума виплати Статус
28.04.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.10.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Погашення 1 000 USD Заплановано
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:42

  greenozon написав:бульбик

на відміну від воєнних облігацій в гривні, валютні - типу YTM, мають пару виплат

Графік виплат
Дата Вид виплати Сума виплати Статус
28.04.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.10.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Погашення 1 000 USD Заплановано


Спасибо, меня интересуют гривневые
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44

бульбик

по воєнних в гривні все прсто - в кінці терміну 1 раз виплата, 1000 грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:57

Спрощено порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій та зупинено здійснення виїзних перевірок з фінмоніторингу на період дії воєнного стану
https://bank.gov.ua/ua/news/all/sprosch ... nogo-stanu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:20

Укрексім доєднався до продажу військових бумаг

https://t.me/bank_exim/1651
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:04

А чи так я розумiю, що валютнi ОВДП можна купити за гривню та ще й по нормальному на цей час курсу 29.17 грн? Буде захист вiд девалу + купон?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:19

  kreuz написав:А чи так я розумiю, що валютнi ОВДП можна купити за гривню та ще й по нормальному на цей час курсу 29.17 грн? Буде захист вiд девалу + купон?

Напишіть, як дізнаєтеся, як це зробити.
klug
 
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