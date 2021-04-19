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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 бер, 2022 10:39
По военным годовым облигациям - как часто выплачивают проценты?
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бульбик
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Додано: Нед 20 бер, 2022 11:09
бульбик
на відміну від воєнних облігацій в гривні, валютні - типу YTM, мають пару виплат
Графік виплат
Дата Вид виплати Сума виплати Статус
28.04.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.10.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Погашення 1 000 USD Заплановано
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greenozon
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:42
greenozon написав:бульбик
на відміну від воєнних облігацій в гривні, валютні - типу YTM, мають пару виплат
Графік виплат
Дата Вид виплати Сума виплати Статус
28.04.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.10.2022 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Купон 18.50 USD Заплановано
27.04.2023 Погашення 1 000 USD Заплановано
Спасибо, меня интересуют гривневые
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бульбик
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44
бульбик
по воєнних в гривні все прсто - в кінці терміну 1 раз виплата, 1000 грн
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Додано: Чет 24 бер, 2022 22:57
Спрощено порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій та зупинено здійснення виїзних перевірок з фінмоніторингу на період дії воєнного стануhttps://bank.gov.ua/ua/news/all/sprosch ... nogo-stanu
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 15:20
Укрексім доєднався до продажу військових бумагhttps://t.me/bank_exim/1651
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greenozon
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:04
А чи так я розумiю, що валютнi ОВДП можна купити за гривню та ще й по нормальному на цей час курсу 29.17 грн? Буде захист вiд девалу + купон?
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kreuz
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Додано: Нед 27 бер, 2022 15:19
kreuz написав:
А чи так я розумiю, що валютнi ОВДП можна купити за гривню та ще й по нормальному на цей час курсу 29.17 грн? Буде захист вiд девалу + купон?
Напишіть, як дізнаєтеся, як це зробити.
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klug
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Додано: Пон 28 бер, 2022 12:14
kreuz написав:
А чи так я розумiю, що валютнi ОВДП можна купити за гривню та ще й по нормальному на цей час курсу 29.17 грн? Буде захист вiд девалу + купон?
если валютные купите то купон и погашение получаете в валюте
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Nemk
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