UA4000225791
UA4000225809
PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10
З'явились результати первинного аукціону по двох нових випусках
UA4000225791
UA4000225809
PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
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