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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10

З'явились результати первинного аукціону по двох нових випусках
UA4000225791
UA4000225809

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
greenozon
 
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