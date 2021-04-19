UA4000225791
UA4000225809
PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10
З'явились результати первинного аукціону по двох нових випусках
UA4000225791
UA4000225809
PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59
Re: Рынок ОВГЗ
Добрый день какая периодичность выплата купона в военных облигаций на 1,3 года?
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:29
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:25
В Кінто на відміну ICU (там лише річні) можна придбати і з погашенням в квітні цього року під 10% річних доходності. Кому перекантуватися безпечно місяць в гривні, саме те.
Інструкція реєстрації та купівлі, так сказати з нуля.
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