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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10

З'явились результати первинного аукціону по двох нових випусках
UA4000225791
UA4000225809

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый день какая периодичность выплата купона в военных облигаций на 1,3 года?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:29

  Алексей77 написав:Добрый день какая периодичность выплата купона в военных облигаций на 1,3 года?

https://mof.gov.ua/storage/files/46-47% ... D1%8F.docx
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:25

  greenozon написав:
  greenozon написав:Алексей77
Універ (Вотан, додаток)
ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона)
bond.ua (додаток)


до списку брокерів додаю Кінто - один із найстаріших на ринку України - 27 років!

https://kinto.com/funds/shop

Зображення


В Кінто на відміну ICU (там лише річні) можна придбати і з погашенням в квітні цього року під 10% річних доходності. Кому перекантуватися безпечно місяць в гривні, саме те.

Інструкція реєстрації та купівлі, так сказати з нуля.

https://fi202x.blogspot.com/2022/03/10.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:12

В Привате такое
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:15

Re: Рынок ОВГЗ

Кинто начал продавать с погашением 02.11.2022
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:49

хмм

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:56

  Danik написав:Кинто начал продавать с погашением 02.11.2022


якщо ви клієнт Кінто - можете поділитись досвідом як ставали клієнтом?
особливо цікавить якщо ставали нещодавно (віддалено реєстрація)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:40

Wotan найшвидше додав до свого асортименту усі 4 гривневі військові ОВДП!
221436
225791
225668
225809
greenozon
 
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