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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10
З'явились результати первинного аукціону по двох нових випусках
UA4000225791
UA4000225809https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
PS пробігся по брокерах - поки не пропонують
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greenozon
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59
Добрый день какая периодичность выплата купона в военных облигаций на 1,3 года?
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Алексей77
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:29
https://mof.gov.ua/storage/files/46-47% ... D1%8F.docx
Алексей77 написав:
Добрый день какая периодичность выплата купона в военных облигаций на 1,3 года?
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klug
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:25
greenozon написав: greenozon написав:Алексей77
Універ (Вотан, додаток)
ICU (онлайн площадка, вроді й додаток є для телефона)
bond.ua (додаток)
до списку брокерів додаю Кінто - один із найстаріших на ринку України - 27 років!https://kinto.com/funds/shop
В Кінто на відміну ICU (там лише річні) можна придбати і з погашенням в квітні цього року під 10% річних доходності. Кому перекантуватися безпечно місяць в гривні, саме те.
Інструкція реєстрації та купівлі, так сказати з нуля.https://fi202x.blogspot.com/2022/03/10.html
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flyman
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Додано: Сер 30 бер, 2022 12:15
Кинто начал продавать с погашением 02.11.2022
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Danik
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:49
хмм
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greenozon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:56
Danik написав:
Кинто начал продавать с погашением 02.11.2022
якщо ви клієнт Кінто - можете поділитись досвідом як ставали клієнтом?
особливо цікавить якщо ставали нещодавно (віддалено реєстрація)
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greenozon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:40
Wotan найшвидше додав до свого асортименту усі 4 гривневі військові ОВДП!
221436
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225668
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greenozon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 15:03
У Icu появились бумаги с погашением
02.11.22
21.06.23
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Danik
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