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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:08

  greenozon написав:
  Danik написав:Кинто начал продавать с погашением 02.11.2022


якщо ви клієнт Кінто - можете поділитись досвідом як ставали клієнтом?
особливо цікавить якщо ставали нещодавно (віддалено реєстрація)

Отправляете заявку через их сайт и в ответ пришлют с десяток документов на подпись ЕЦП. У кого под рукой только телефон - это анриал.
Можете почитать несколькими постами выше flyman давал ссылку на свой блогспот.
Danik
 
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