Отправляете заявку через их сайт и в ответ пришлют с десяток документов на подпись ЕЦП. У кого под рукой только телефон - это анриал.
Можете почитать несколькими постами выше flyman давал ссылку на свой блогспот.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:08
Отправляете заявку через их сайт и в ответ пришлют с десяток документов на подпись ЕЦП. У кого под рукой только телефон - это анриал.
Можете почитать несколькими постами выше flyman давал ссылку на свой блогспот.
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