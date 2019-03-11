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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:27

Інфографіка по пропозиції ринку щодо ОВДП
усі умови позначені піктограмами і мін. сумами поряд

Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 12:19

Re: Рынок ОВГЗ

А Кинто в картинку они не включили. Интерестно почему?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 14:58

Обсяг вкладень громадян та представників бізнесу України у військові облігації становить майже 5 млрд грн – депозитарій НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/obsyag- ... itariy-nbu

цікаві дані - хто скільки яких бумаг купував (включно із ФО)
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... -04-04.pdf

навіть є пару нерезидентів, але щось лячно їм наразі...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 15:03

Re: Рынок ОВГЗ

Добрий день

Чи не могли б, будь ласка, підказати, як розраховується ціна за 1 військову облігацію на день?
Проблема в тому, що в вотан(універ) грощі зараховуються лише на наступний день, тому хотів б розрхахувати скільки відправляти.

Дякую
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:41

  h8_Sharhan написав:Добрий день

Чи не могли б, будь ласка, підказати, як розраховується ціна за 1 військову облігацію на день?
Проблема в тому, що в вотан(універ) грощі зараховуються лише на наступний день, тому хотів б розрхахувати скільки відправляти.

Дякую

1. Проследите прирост интересующей вас бумаги за несколько дней. Каждый день цена должна наращиваться одинаково. (Кто знает более основательно пусть поправит)
2. Отправляете СЕП в Универ и отщитываете приблизительно 2-3 часа. За это время теоретически платеж должен прийти к ним. Потом звоните и просите обновить вам баланс.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:20

Danik

як там ваша вчорашня пригода із Кредо-СЕП-Універ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:22

  greenozon написав:Danik

як там ваша вчорашня пригода із Кредо-СЕП-Універ

З Кредо - повне фіаско. Пійшов іншим шляхом. Не розібрався в тарифах та лімітах Моно на СЕП тож кидав з Моно п2п на Приват, а звідти СЕП на рахунок Універа. Коштує 3 грн. (Крізь терни до зірок)
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:40

Новинка, військові ОВДП у ойро:
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:46

  Danik написав:А Кинто в картинку они не включили. Интерестно почему?

Тоже интересует этот вопрос уважаемая компания без косяков
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:00

хмхм, виходить дарма я котив бочку на Ексім - він знав про євро-ОВДП наперед!
перепрошую

а із самих шустрих - як завжди ПРиват24 - вже можна брати

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greenozon
 
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