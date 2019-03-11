|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 14:12
Отже, на моменті можна купувати наступні військові ОВДП (повний список)
валютні наразі лише ПБ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13136
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9
|3622
|
Чет 10 лют, 2022 20:26
cohan
|
|51
|40149
|
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
|
|53
|30719
|