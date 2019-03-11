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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:12

Отже, на моменті можна купувати наступні військові ОВДП (повний список)

Зображення

валютні наразі лише ПБ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:49

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?
Алексей77
 
Повідомлень: 1762
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:24

  Алексей77 написав:Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?

В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.
flyman
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Повідомлень: 28904
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09

УРА! в нашому полку прибуло
---

Купити ОВДП в цифровому банку Sense SuperApp (Альфа банк)

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... e-SuperApp
greenozon
 
Повідомлень: 13141
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:53

  greenozon написав:УРА! в нашому полку прибуло
---

Купити ОВДП в цифровому банку Sense SuperApp (Альфа банк)

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... e-SuperApp

не хило так альфа патриотично заложило 0.75% комиссии
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:57

Re: Рынок ОВГЗ

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Danik
 
Повідомлень: 448
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:33

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:валютні наразі лише ПБ


Купівля за гривні чи у відповідній валюті?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:44

  V2 написав:
  greenozon написав:валютні наразі лише ПБ


Купівля за гривні чи у відповідній валюті?


валютні за валюту

не чув щоб десь зараз було валютні за гривню
(до війни, так - було)
greenozon
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 01.06.14
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