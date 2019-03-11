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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 кві, 2022 14:12
Отже, на моменті можна купувати наступні військові ОВДП (повний список)
валютні наразі лише ПБ
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greenozon
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:49
Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?
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Алексей77
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Додано: Сер 06 кві, 2022 17:24
Алексей77 написав:
Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?
В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.
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flyman
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Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09
УРА! в нашому полку прибуло
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Купити ОВДП в цифровому банку Sense SuperApp (Альфа банк)https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... e-SuperApp
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greenozon
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:53
не хило так альфа патриотично заложило 0.75% комиссии
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Олежан
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Додано: Чет 07 кві, 2022 13:57
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Danik
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Додано: Чет 07 кві, 2022 14:33
greenozon написав:
валютні наразі лише ПБ
Купівля за гривні чи у відповідній валюті?
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V2
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:44
V2 написав: greenozon написав:
валютні наразі лише ПБ
Купівля за гривні чи у відповідній валюті?
валютні за валюту
не чув щоб десь зараз було валютні за гривню
(до війни, так - було)
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greenozon
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