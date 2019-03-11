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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:16
Алексей77
Наскільки мені відомо вони оновлюють сторінку, і скоро повинна бути ціна.
Завжди можна їм подзвонити (050 280 11 71), на сьогодні 08.04.22 ціна на 225809(21.06.23) 1031.98 грн
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:12
Алексей77 написав: flyman написав: Алексей77 написав:
Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?
В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.
Спасибо. Как узнать стоимость бумаги в Кинто и ИСУ конкретно на 1.3 года в гривне?
Кінто друкує свої ціни на так званій вітрині - https://kinto.com/funds/shop/armybonds
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:18
Алексей77 написав: flyman написав: Алексей77 написав:
Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?
В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.
Спасибо. Как узнать стоимость бумаги в Кинто и ИСУ конкретно на 1.3 года в гривне?
вони однакові що там що там що де інде
в ІСУ взнати в трейдері в торговий час, але тре спочатку зареєструватисяhttps://trade.online.icu
а в Кінто вітрина загальнодоступна:https://kinto.com/funds/shop/armybonds
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