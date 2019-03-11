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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:16

Алексей77
Наскільки мені відомо вони оновлюють сторінку, і скоро повинна бути ціна.
Завжди можна їм подзвонити (066 503 2357), на сьогодні 08.04.22 ціна на 225809(21.06.23) 1031.98 грн
Востаннє редагувалось borovik в П'ят 08 кві, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:47

Алексей77

Вітаю!В КІНТО 1031,98 грн
maksshyman24
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:12

  Алексей77 написав:
  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?

В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.

Спасибо. Как узнать стоимость бумаги в Кинто и ИСУ конкретно на 1.3 года в гривне?


Кінто друкує свої ціни на так званій вітрині - https://kinto.com/funds/shop/armybonds
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:18

  Алексей77 написав:
  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа, ваше мнение. Купить овгз через ису или кинто? Какие предпочтения у знатоков?

В Кінто є дуже короткі під 10%, що закінчуються в через 3 тижні, а ісу таки зручніше користуватися їх онлайн-трейдером.
Тобто якщо чогось нема в ісу, тоді ідем шукаєм в інших. ІМХО.

Спасибо. Как узнать стоимость бумаги в Кинто и ИСУ конкретно на 1.3 года в гривне?

вони однакові що там що там що де інде
в ІСУ взнати в трейдері в торговий час, але тре спочатку зареєструватися
https://trade.online.icu
а в Кінто вітрина загальнодоступна:
https://kinto.com/funds/shop/armybonds
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:35

Re: Рынок ОВГЗ

Підскажіть: для купівлі ОВГЗ однаково, через що реєструватися: через https://minfin.com.ua/bonus/highly_prof ... cr=_140322 або https://online.icu/investments/#modal-phone
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:33

  Golf_streem написав:Підскажіть: для купівлі ОВГЗ однаково, через що реєструватися: через https://minfin.com.ua/bonus/highly_prof ... cr=_140322 або https://online.icu/investments/#modal-phone

все одно піде реєстрація через ІСU, хіба який бонус буде від мінфіна
але покупка воєнних ОВДП і так без комісій в ICU
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:11

щось воно тяжко...
краще заспокоїтись і не нервувати! Слава ЗСУ та Україні!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:30

Альфа хвалиться вчорашнім запуском ОВДП в додатку Сенс
---
9000000 гривень - за 1 день
358 угод на 8912 облігацій
середня угода - 10 бумаг
Увес процес покупки - лише пару хвилин в додатку
---

Молодці, потішимось за них, наразі Альфа тут явний піонер (серед банків)
по ідеї моно теж обіцявся, але щось не чути нічого від них
greenozon
 
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