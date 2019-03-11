Алексей77
Наскільки мені відомо вони оновлюють сторінку, і скоро повинна бути ціна.
Завжди можна їм подзвонити (066 503 2357), на сьогодні 08.04.22 ціна на 225809(21.06.23) 1031.98 грн
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:16
Алексей77
Наскільки мені відомо вони оновлюють сторінку, і скоро повинна бути ціна.
Завжди можна їм подзвонити (066 503 2357), на сьогодні 08.04.22 ціна на 225809(21.06.23) 1031.98 грн
Востаннє редагувалось borovik в П'ят 08 кві, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:12
Кінто друкує свої ціни на так званій вітрині -
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:18
вони однакові що там що там що де інде
в ІСУ взнати в трейдері в торговий час, але тре спочатку зареєструватися
а в Кінто вітрина загальнодоступна:
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:35
Re: Рынок ОВГЗ
Підскажіть: для купівлі ОВГЗ однаково, через що реєструватися: через
Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:33
все одно піде реєстрація через ІСU, хіба який бонус буде від мінфіна
але покупка воєнних ОВДП і так без комісій в ICU
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:11
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:30
Альфа хвалиться вчорашнім запуском ОВДП в додатку Сенс
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9000000 гривень - за 1 день
358 угод на 8912 облігацій
середня угода - 10 бумаг
Увес процес покупки - лише пару хвилин в додатку
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Молодці, потішимось за них, наразі Альфа тут явний піонер (серед банків)
по ідеї моно теж обіцявся, але щось не чути нічого від них
Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:52
Re: Рынок ОВГЗ
То есть цена на покупку овгз одинаковая что в альфе, что в ИСУ, что в Кинто? Никто там из них не накручивают дополнительную свою комиссию к цене на бумагу?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:18
декларують (більшість) що не беруть жодних комісій, але на практиці треба пробігтись по 3-4 точках щоб переконатись в нормальній ціні
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