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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:42

  maksshyman24 написав:Алексей77

Вітаю!В КІНТО 1031,98 грн

Господа Добрый день я правильно понимаю что после выплаты купона 22. 06. 22. цена бумаги будет равна номиналу 1000 griven. Это по бумаге на 1,3 года. То есть нужно покупать 23 06 22 верно?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:13

Re: Рынок ОВГЗ

Всем привет.
С начала выпуска военных овгз хотел купить, есть открытые счета в Универе, Кинто, подавал заявку на открытие счета в icu. В приложении Альфа банка получилось это сделать проще и быстрее всего. Не знаю на сколько там юридически все корректно и как им удалось избежать всех бюрократических нюансов.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:43

Electron
вітаю!
ціна в Альфі була без націнок банку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:56

greenozon

Так, все без комісій.
Щоправда вибір наразі невеликий, доступно два гривневі випуски.
Electron
 
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  #<1 ... 294295296297
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