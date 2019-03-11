Господа Добрый день я правильно понимаю что после выплаты купона 22. 06. 22. цена бумаги будет равна номиналу 1000 griven. Это по бумаге на 1,3 года. То есть нужно покупать 23 06 22 верно?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 кві, 2022 12:42
Додано: Суб 09 кві, 2022 14:55
Алексей77
Не бачу сенсу рахувати. Яка б не була вартість паперу в день покупки, вона буде давати ті ж 10% або 11% річних. Вигіднішою після виплати купону вона не стане. Це не так працює
Додано: Суб 09 кві, 2022 15:13
Re: Рынок ОВГЗ
Всем привет.
С начала выпуска военных овгз хотел купить, есть открытые счета в Универе, Кинто, подавал заявку на открытие счета в icu. В приложении Альфа банка получилось это сделать проще и быстрее всего. Не знаю на сколько там юридически все корректно и как им удалось избежать всех бюрократических нюансов.
Додано: Суб 09 кві, 2022 15:56
greenozon
Так, все без комісій.
Щоправда вибір наразі невеликий, доступно два гривневі випуски.
Додано: Суб 09 кві, 2022 19:23
Re: Рынок ОВГЗ
В sense альфы будет отображаться факт покупки овгз?
Додано: Суб 09 кві, 2022 21:12
Алексей77
Пишут, что будет отображаться в разделе "Инвестиции", у меня пока не отображается, но скрины в примере видел)
Додано: Нед 10 кві, 2022 01:01
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