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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:54
maksshyman24 написав:Алексей77
Вітаю!В КІНТО 1031,98 грн
В "витрине" Кинто бумаги 225809(21.06.23) я не вижу. Смотрю через телефон. Хотел бы видеть актуальные котировки на каждый день.
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Алексей77
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