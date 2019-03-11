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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:54

  maksshyman24 написав:Алексей77

Вітаю!В КІНТО 1031,98 грн

В "витрине" Кинто бумаги 225809(21.06.23) я не вижу. Смотрю через телефон. Хотел бы видеть актуальные котировки на каждый день.
Алексей77
 
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