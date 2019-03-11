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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:54

  maksshyman24 написав:Алексей77

Вітаю!В КІНТО 1031,98 грн

В "витрине" Кинто бумаги 225809(21.06.23) я не вижу. Смотрю через телефон. Хотел бы видеть актуальные котировки на каждый день.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

  adj написав:
  greenozon написав:Ще один новий український брокер Green Candle,
пропонує військові облігації
для фізичних осіб - усі послуги = 0

https://gcf.com.ua/support-army

не зрозуміло лише механіка покупок - через їх додаток чи без нього..


Ви афільовані з ними? Я до війни цікавився євробондами, не знаєте яка у них мінімальна сума покупки, комісії і чи покупка в UAH/USD?


не афілійований, просто спостерігаю-моніторю ринок і навколо

поставив собі їх додаток - розчарувався
наразі там лише продають крипту із великими націнками

акції і облігації = в розробці
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:34

  greenozon написав:Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu

Я думал больше

По ссылке есть еще 1 взаимопротиворечивый абзац:
Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету близько 30,3 млрд грн, 12 млн дол. США та 143,4 млн євро за результатами 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Сумму в нем я и предполагал.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:37

M-A-X
новина від НБУ це вторинний ринок (фізики і ЮО + трішки нерезидентів!)
все решта - це первинка - банки, звісно що там на порядки більше покупок
greenozon
 
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