Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.
greenozon написав:Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.
Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету близько 30,3 млрд грн, 12 млн дол. США та 143,4 млн євро за результатами 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.