RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 296297298299>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

  adj написав:
  greenozon написав:Ще один новий український брокер Green Candle,
пропонує військові облігації
для фізичних осіб - усі послуги = 0

https://gcf.com.ua/support-army

не зрозуміло лише механіка покупок - через їх додаток чи без нього..


Ви афільовані з ними? Я до війни цікавився євробондами, не знаєте яка у них мінімальна сума покупки, комісії і чи покупка в UAH/USD?


не афілійований, просто спостерігаю-моніторю ринок і навколо

поставив собі їх додаток - розчарувався
наразі там лише продають крипту із великими націнками

акції і облігації = в розробці
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21

Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:34

  greenozon написав:Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu

Я думал больше

По ссылке есть еще 1 взаимопротиворечивый абзац:
Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету близько 30,3 млрд грн, 12 млн дол. США та 143,4 млн євро за результатами 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Сумму в нем я и предполагал.
M-A-X
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 08.10.15
Подякував: 739 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:37

M-A-X
новина від НБУ це вторинний ринок (фізики і ЮО + трішки нерезидентів!)
все решта - це первинка - банки, звісно що там на порядки більше покупок
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18

  greenozon написав:
  adj написав:
  greenozon написав:Ще один новий український брокер Green Candle,
пропонує військові облігації
для фізичних осіб - усі послуги = 0

https://gcf.com.ua/support-army

не зрозуміло лише механіка покупок - через їх додаток чи без нього..


Ви афільовані з ними? Я до війни цікавився євробондами, не знаєте яка у них мінімальна сума покупки, комісії і чи покупка в UAH/USD?


не афілійований, просто спостерігаю-моніторю ринок і навколо

поставив собі їх додаток - розчарувався
наразі там лише продають крипту із великими націнками

акції і облігації = в розробці


Як називається їх додаток?
adj
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:44

adj

https://multi.ua

на їх сайті є посилання на додатки - епл і андроїд
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:30

Виявляється можна переглядати статистику угод по ОВДП на щоденній основі (стрілочки зверху дозволяють ходити по днях)

як бачимо - народ підтягується! хто скільки може стільки і купує
більшість угод - пару бумаг... є навіть по одній!

http://afrtcp.tk/services/gbonds_discl/?date=2022-04-12
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:59

Amethyst
ви мабуть різні бумаги дивитесь, порівняв Альфу із бондом наприклад
https://bond.ua/#quote
майже ті ж ціни +- пару коп різниця

Приват до речі щось дорожче продає від брокерів https://next.privat24.ua/bonds/list
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:03

  greenozon написав:Amethyst
ви мабуть різні бумаги дивитесь, порівняв Альфу із бондом наприклад
https://bond.ua/#quote
майже ті ж ціни +- пару коп різниця

Приват до речі щось дорожче продає від брокерів https://next.privat24.ua/bonds/list

Сорри, да не туда смотрю, я к 791м прицениваюсь
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:11

Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?
greenozon
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 296297298299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
9 3707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 20:26
cohan
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 4, 5, 6
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
51 40360
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 30920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (213)
13.04.2022 14:49
Рынок ОВГЗ (2982)
13.04.2022 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.