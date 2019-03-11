Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21
adj написав: greenozon написав:
Ще один новий український брокер Green Candle,
пропонує військові облігації
для фізичних осіб - усі послуги = 0
https://gcf.com.ua/support-army
не зрозуміло лише механіка покупок - через їх додаток чи без нього..
Ви афільовані з ними? Я до війни цікавився євробондами, не знаєте яка у них мінімальна сума покупки, комісії і чи покупка в UAH/USD?
не афілійований, просто спостерігаю-моніторю ринок і навколо
поставив собі їх додаток - розчарувався
наразі там лише продають крипту із великими націнками
акції і облігації = в розробці
greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 20:21
Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu
greenozon
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Додано: Пон 11 кві, 2022 20:34
greenozon написав:
Станом на 11 квітня 2022 року понад 5,9 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,2 млрд грн, 3,3 млн дол. США та 21,9 млн євро. Нерезиденти також поступово нарощують вкладення і з початку війни збільшили свій портфель військових облігацій на понад 50 млн грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu
Я думал больше
По ссылке есть еще 1 взаимопротиворечивый абзац:
Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу росії на Україну залучило до державного бюджету близько 30,3 млрд грн, 12 млн дол. США та 143,4 млн євро за результатами 14 аукціонів із продажу військових облігацій. Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України.
Сумму в нем я и предполагал.
M-A-X
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Додано: Пон 11 кві, 2022 20:37
M-A-X новина від НБУ це вторинний ринок (фізики і ЮО + трішки нерезидентів!) все решта - це первинка - банки, звісно що там на порядки більше покупок
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 09:18
greenozon написав: adj написав: greenozon написав:
Ще один новий український брокер Green Candle,
пропонує військові облігації
для фізичних осіб - усі послуги = 0
https://gcf.com.ua/support-army
не зрозуміло лише механіка покупок - через їх додаток чи без нього..
Ви афільовані з ними? Я до війни цікавився євробондами, не знаєте яка у них мінімальна сума покупки, комісії і чи покупка в UAH/USD?
не афілійований, просто спостерігаю-моніторю ринок і навколо
поставив собі їх додаток - розчарувався
наразі там лише продають крипту із великими націнками
акції і облігації = в розробці
Як називається їх додаток?
adj
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Додано: Сер 13 кві, 2022 09:44
adj https://multi.ua
на їх сайті є посилання на додатки - епл і андроїд
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:30
Виявляється можна переглядати статистику угод по ОВДП на щоденній основі (стрілочки зверху дозволяють ходити по днях)
як бачимо - народ підтягується! хто скільки може стільки і купує
більшість угод - пару бумаг... є навіть по одній!
http://afrtcp.tk/services/gbonds_discl/?date=2022-04-12
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:59
Amethyst
ви мабуть різні бумаги дивитесь, порівняв Альфу із бондом наприклад
https://bond.ua/#quote
майже ті ж ціни +- пару коп різниця
Приват до речі щось дорожче продає від брокерів
https://next.privat24.ua/bonds/list
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:03
Сорри, да не туда смотрю, я к 791м прицениваюсь
Amethyst
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:11
Amethyst супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?
greenozon
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