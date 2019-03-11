RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:31

  greenozon написав:adj

https://multi.ua

на їх сайті є посилання на додатки - епл і андроїд


Це не https://gcf.com.ua/ додаток, а драгон капітала (фіали) наскільки я розумію. І він взагалі кріпту лише одну дозволяє купляти.

https://gcf.com.ua/ наче як новий гравець, ТОВ “СМАРТ ТЕАМ”, до війни бачив рекламували єврооблігації, але не бачив який мінімальний лот вони готові продати і які комісії.
adj
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:48

  greenozon написав:Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?

Алка
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:12

Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 13211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:20

Re: Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?

Алка

Головне, щоб гроші на правильну армію пішли.
  greenozon написав:ОЗДП цього разу

Замануха цікава, але треба двічі подумати, перш ніж туди лізти. Враховуючи ситуацію, можливі варіанти перегляду строків та обсягів виплати за ОЗДП, принаймні вони значно більш ймовірні, ніж у випадку ОВДП.
klug
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:30

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу

А почему такая скидка при их номинальной стоимости?
аж 50%, и какие гарантии что получишь потом за них номинальную стоимость?
можете пояснить
Sinbad777
 
Повідомлень: 114
З нами з: 09.05.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 296297298299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ 1, 2
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
11 3844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 12:17
ОлегВМ
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 4, 5, 6
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
51 40374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 12:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 30940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.