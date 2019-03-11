Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 кві, 2022 13:31
greenozon написав: adj https://multi.ua
на їх сайті є посилання на додатки - епл і андроїд
Це не
https://gcf.com.ua/
додаток, а драгон капітала (фіали) наскільки я розумію. І він взагалі кріпту лише одну дозволяє купляти.
https://gcf.com.ua/
наче як новий гравець, ТОВ “СМАРТ ТЕАМ”, до війни бачив рекламували єврооблігації, але не бачив який мінімальний лот вони готові продати і які комісії.
adj
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Додано: Сер 13 кві, 2022 13:48
greenozon написав: Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?
Алка
Amethyst
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Додано: Сер 13 кві, 2022 15:12
Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу
greenozon
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Додано: Сер 13 кві, 2022 15:20
Amethyst написав: greenozon написав: Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?
Алка
Головне, щоб гроші на правильну армію пішли.
greenozon написав:
ОЗДП цього разу
Замануха цікава, але треба двічі подумати, перш ніж туди лізти. Враховуючи ситуацію, можливі варіанти перегляду строків та обсягів виплати за ОЗДП, принаймні вони значно більш ймовірні, ніж у випадку ОВДП.
klug
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Додано: Чет 14 кві, 2022 15:30
greenozon написав:
Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу
А почему такая скидка при их номинальной стоимости?
аж 50%, и какие гарантии что получишь потом за них номинальную стоимость?
можете пояснить
Sinbad777
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Додано: Чет 14 кві, 2022 17:02
Sinbad777 написав: greenozon написав:
Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу
А почему такая скидка при их номинальной стоимости?
аж 50%, и какие гарантии что получишь потом за них номинальную стоимость?
можете пояснить
В тому що по зовнішнім боргам більша вірогідність що буде оголошено реструктуризацію або взагалі дефолт, Україна в війні зараз.
По ОВДП вірогідність менша.
adj
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