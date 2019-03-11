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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 296297298299
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:31

  greenozon написав:adj

https://multi.ua

на їх сайті є посилання на додатки - епл і андроїд


Це не https://gcf.com.ua/ додаток, а драгон капітала (фіали) наскільки я розумію. І він взагалі кріпту лише одну дозволяє купляти.

https://gcf.com.ua/ наче як новий гравець, ТОВ “СМАРТ ТЕАМ”, до війни бачив рекламували єврооблігації, але не бачив який мінімальний лот вони готові продати і які комісії.
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:48

  greenozon написав:Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?

Алка
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:12

Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 15:20

Re: Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Amethyst
супер, вже обрали собі брокера (чи банк)?

Алка

Головне, щоб гроші на правильну армію пішли.
  greenozon написав:ОЗДП цього разу

Замануха цікава, але треба двічі подумати, перш ніж туди лізти. Враховуючи ситуацію, можливі варіанти перегляду строків та обсягів виплати за ОЗДП, принаймні вони значно більш ймовірні, ніж у випадку ОВДП.
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:30

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу

А почему такая скидка при их номинальной стоимости?
аж 50%, и какие гарантии что получишь потом за них номинальную стоимость?
можете пояснить
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 17:02

  Sinbad777 написав:
  greenozon написав:Фрідом знов заманює заманушками - ОЗДП цього разу

А почему такая скидка при их номинальной стоимости?
аж 50%, и какие гарантии что получишь потом за них номинальную стоимость?
можете пояснить


В тому що по зовнішнім боргам більша вірогідність що буде оголошено реструктуризацію або взагалі дефолт, Україна в війні зараз.

По ОВДП вірогідність менша.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:10

Ще одна цікава (унікальна) можливість поповнювати свій брокерський рахунок в ICU - з будь-якої банківської каркти (без комісії)

https://icu.ua/uk/about-icu/news/icu-ra ... eklka-klkv

https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
greenozon
 
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