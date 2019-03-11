greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 17 кві, 2022 22:16
greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
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