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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:16

greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 00:24

  greenozon написав:ФФ кантора мутна, спору нема, але коли працювати із євробондами то треба відкривати окремий рахунок в канторі ФФ Європа, ЦО на Кіпрі, ще є в офіс в Німеччині

загалом власник із Казахстану
але москалів в менджемнті є багато, згідний


Wirecard теж був в хорошій юрисдикції, про них теж було куча матеріалів що вони мутні, і закономірно з часом вони закрилися. Так єврооблігацій це цікаво (було до війни). Але ризикувати коштами, працюючи з ТОВ "рога і копита" це недалекоглядно. Краще повільніше але далі доїхати, ніж галопом і в канаву через пару років.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:46

  klug написав:greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
можете приклад навести?
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