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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:16

greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 00:24

  greenozon написав:ФФ кантора мутна, спору нема, але коли працювати із євробондами то треба відкривати окремий рахунок в канторі ФФ Європа, ЦО на Кіпрі, ще є в офіс в Німеччині

загалом власник із Казахстану
але москалів в менджемнті є багато, згідний


Wirecard теж був в хорошій юрисдикції, про них теж було куча матеріалів що вони мутні, і закономірно з часом вони закрилися. Так єврооблігацій це цікаво (було до війни). Але ризикувати коштами, працюючи з ТОВ "рога і копита" це недалекоглядно. Краще повільніше але далі доїхати, ніж галопом і в канаву через пару років.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:46

  klug написав:greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.
можете приклад навести?
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:24

  klug написав:greenozon
Ще доповню, що контора продає як справжні папери, якими ви будете власником, так і свої "продукти" дуже схожі на справжні папери. Треба пильнувати, бо умови так ризики кардинально відрізняються.


ага, в курсі

1) ФФ ОВДП (продукт фірми, не справжні бумаги)
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy

0 грн комісій, але ціна за 1 штуку 1150 грн (чи $)
щомісячна виплата %
безкоштовне зберігання

2) продажа із ринку (справжні бумаги)
є комісії (200 грн вроді із операції), онлайн купляти не можна - все по дідівськи (через менеджера) і тд
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgav ... siy#stocks
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:27

Трохи статистики від НБУ по бумагам
--
Станом на 18 квітня 2022 року майже 7,4 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму близько 5,5 млрд грн, 4,7 млн дол. США та 22 млн євро. З них 1,5 тис. – долучилися за попередній тиждень. Обсяг вкладень нерезидентів у військові облігації перевищує 50 млн грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-minu ... itariy-nbu
greenozon
 
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