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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:18

  greenozon написав:Колеги - бувалі практики по ОВДП!
поділіться досвідом хто купував валютні бумаги (військові)
дякую наперед

У Кинто покупка/выплата за гривну по курсу, достать нереально.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:20

Власниками військових облігацій стали понад 9 тис. українців — НБУ

За минулий тиждень 1700 громадян та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП та у такий спосіб зміцнили фінансовий фронт України.
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/26/84401122/
greenozon
 
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