У Кинто покупка/выплата за гривну по курсу, достать нереально.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 кві, 2022 12:18
Додано: Вів 26 кві, 2022 12:20
Власниками військових облігацій стали понад 9 тис. українців — НБУ
За минулий тиждень 1700 громадян та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП та у такий спосіб зміцнили фінансовий фронт України.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|