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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:18

  greenozon написав:Колеги - бувалі практики по ОВДП!
поділіться досвідом хто купував валютні бумаги (військові)
дякую наперед

У Кинто покупка/выплата за гривну по курсу, достать нереально.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:20

Власниками військових облігацій стали понад 9 тис. українців — НБУ

За минулий тиждень 1700 громадян та представників бізнесу стали власниками військових ОВДП та у такий спосіб зміцнили фінансовий фронт України.
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/26/84401122/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:56

Сьогодні дуже вдалі торги в Мінфіну!
Розмістили облігацій на 13 млрд гривень

Випустили нову, найкоротшу бумагу, грн

UA4000225866 3 місяці 26.04.2022 9,5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:40

Re: Рынок ОВГЗ

Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно рассчитать доход по ОВГЗ?

Вижу в Альфе 2 выпуска доступны:
225791 - 10% по 950,78 Дата погашения 02.11.22
225809 - 11% по 1037,82 Дата погашения 21.06.23

Номинал я так понимаю 1000 грн, сейчас можно одну купить по 950, в момент погашения за нее получить 1000 и % за время пока она была во владении, верно? % считается от номинала, верно?

Почему тогда второй выпуск продается по 1037 - выше номинала?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 09:44

striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:21

  alfredhaos написав:striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.


не нашел ничего про выплаты - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225809/

Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:30

  striped написав:
  alfredhaos написав:striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.


не нашел ничего про выплаты - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225809/

Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.

Действительно, в альфе не информативно показано.
Я пользуюсь ICU, так там видно, что по данной облигации будет 3 выплаты:
22.06.2022 - 55 грн (это купон за полугодие по ставке 11%)
21.12.2022 - 55 грн (это купон за полугодие по ставке 11%)
21.06.2023 - 1055 грн (это купон за полугодие по ставке 11% и погашение самой облигации номиналом 1000 грн).

Если вы продисконтируете эти все выплаты под ставку 11% - получите текущую стоимость покупки в 1037.76 грн
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 10:36

  striped написав:
  alfredhaos написав:striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.


не нашел ничего про выплаты - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225809/

Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.

Ну от смотрите.
Покупаем седня АблиХацЫи 225809 за 1037.82(Альфа Банк), их погасят 21/06/23 по 1000
А еще на протяжении всего периода выплатят три раза по 55грн
Итого цимес=1000 +55х3 -1037.82 = 127.18
Пересчитываем на годовые %: с 27/04/22 по 21/06/23 = 419 дн лежат гроши под %%
Т.е. за год (365дн) цимес составит 127.18/1037.82/419*365*100=10.675%
Агаа, банки/биржи рисуют там 11%... вот если базой считать 1000грн, то будет 11.079% годовых
Это т.с. чистые безналоговые %, в отл. от банковских грязных (с коэф. 0.805)
Amethyst
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