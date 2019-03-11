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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:48

  Amethyst написав:
  striped написав:
  alfredhaos написав:striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.


не нашел ничего про выплаты - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225809/

Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.

Ну от смотрите.
Покупаем седня АблиХацЫи 225809 за 1037.82(Альфа Банк), их погасят 21/06/23 по 1000
А еще на протяжении всего периода выплатят три раза по 55грн
Итого цимес=1000 +55х3 -1037.82 = 127.18
Пересчитываем на годовые %: с 27/04/22 по 21/06/23 = 419 дн лежат гроши под %%
Т.е. за год (365дн) цимес составит 127.18/1037.82/419*365*100=10.675%
Агаа, банки/биржи рисуют там 11%... вот если базой считать 1000грн, то будет 11.079% годовых
Это т.с. чистые безналоговые %, в отл. от банковских грязных (с коэф. 0.805)

Це що ви описали це банки "рісуют" YTM, а ви рахуєте її як SIM, тому і не сходиться.
adj
 
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