Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.
Ну от смотрите. Покупаем седня АблиХацЫи 225809 за 1037.82(Альфа Банк), их погасят 21/06/23 по 1000 А еще на протяжении всего периода выплатят три раза по 55грн Итого цимес=1000 +55х3 -1037.82 = 127.18 Пересчитываем на годовые %: с 27/04/22 по 21/06/23 = 419 дн лежат гроши под %% Т.е. за год (365дн) цимес составит 127.18/1037.82/419*365*100=10.675% Агаа, банки/биржи рисуют там 11%... вот если базой считать 1000грн, то будет 11.079% годовых Это т.с. чистые безналоговые %, в отл. от банковских грязных (с коэф. 0.805)
Це що ви описали це банки "рісуют" YTM, а ви рахуєте її як SIM, тому і не сходиться.
Додали свіжу бумагу в документ --- ПЕРЕЛІК міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу 1. UA4000221436; 2. UA4000225668; 3. UA4000225775; 4. UA4000225791; 5. UA4000225809; 6. UA4000222509 https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... 022_1_.pdf
Сейчас в Альфе есть облигации военные 225866, по цене 977,11 грн. со сроком погашения 27.07.22 под 9.5 %.Вопрос : если купить к примеру сегодня 100 облигаций (за 97711 грн.) , сколько вернётся 27.07.22? Вот не понятно мне, не спец по бумагам. Не пинайте.
IDAN написав:Сейчас в Альфе есть облигации военные 225866, по цене 977,11 грн. со сроком погашения 27.07.22 под 9.5 %.Вопрос : если купить к примеру сегодня 100 облигаций (за 97711 грн.) , сколько вернётся 27.07.22? Вот не понятно мне, не спец по бумагам. Не пинайте.
Yuri_Z написав:IDAN Смотрю в Привате, там доход 9,4%. При покупке 103 шт. (это минимально) доход к 27.07.2022 составит ок. 3 тыс. грн., но минус комиссия (сейчас) 850 грн. И того где-то 2 тыс. 150 грн. чистым дохода.
В Приват24 с мобильного не могу найти. Или нужно с компьютера?