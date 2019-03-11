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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 11:48

  Amethyst написав:
  striped написав:
  alfredhaos написав:striped по второму выпуску есть купонные выплаты, смотрите в деталях каждой облигации все выплаты.


не нашел ничего про выплаты - https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000225809/

Если не затруднит, расскажите как же считать доход, потому что купить за 1037 чтобы потом получить 1000 у меня как-то не укладывается в голове.

Ну от смотрите.
Покупаем седня АблиХацЫи 225809 за 1037.82(Альфа Банк), их погасят 21/06/23 по 1000
А еще на протяжении всего периода выплатят три раза по 55грн
Итого цимес=1000 +55х3 -1037.82 = 127.18
Пересчитываем на годовые %: с 27/04/22 по 21/06/23 = 419 дн лежат гроши под %%
Т.е. за год (365дн) цимес составит 127.18/1037.82/419*365*100=10.675%
Агаа, банки/биржи рисуют там 11%... вот если базой считать 1000грн, то будет 11.079% годовых
Это т.с. чистые безналоговые %, в отл. от банковских грязных (с коэф. 0.805)

Це що ви описали це банки "рісуют" YTM, а ви рахуєте її як SIM, тому і не сходиться.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:28

формула розрахунку вартості YTM складніша

для прикладу - внизу сторінки можна побачити https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... ker=225668
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:27

Додали свіжу бумагу в документ
---
ПЕРЕЛІК
міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів,
операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу
1. UA4000221436;
2. UA4000225668;
3. UA4000225775;
4. UA4000225791;
5. UA4000225809;
6. UA4000222509
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/upl ... 022_1_.pdf

але її ще ніхто не пропонує на ринку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34

  greenozon написав:Додали свіжу бумагу в документ
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але її ще ніхто не пропонує на ринку

Альфа-Банк уже предлагает.

Сегодня еще монобанк запустил продажу военных облигаций
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:57

Военные облигации

Сейчас в Альфе есть облигации военные 225866, по цене 977,11 грн. со сроком погашения 27.07.22 под 9.5 %.Вопрос : если купить к примеру сегодня 100 облигаций (за 97711 грн.) , сколько вернётся 27.07.22? Вот не понятно мне, не спец по бумагам. Не пинайте.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:01

  IDAN написав:Сейчас в Альфе есть облигации военные 225866, по цене 977,11 грн. со сроком погашения 27.07.22 под 9.5 %.Вопрос : если купить к примеру сегодня 100 облигаций (за 97711 грн.) , сколько вернётся 27.07.22? Вот не понятно мне, не спец по бумагам. Не пинайте.

100 000 грн
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:09

IDAN Смотрю в Привате, там доход 9,4%.
При покупке 103 шт. (это минимально) доход к 27.07.2022 составит ок. 3 тыс. грн., но минус комиссия 850 грн. И того где-то 2 тыс. 150 грн. чистым дохода.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:12

  Yuri_Z написав:IDAN Смотрю в Привате, там доход 9,4%.
При покупке 103 шт. (это минимально) доход к 27.07.2022 составит ок. 3 тыс. грн., но минус комиссия (сейчас) 850 грн. И того где-то 2 тыс. 150 грн. чистым дохода.

В Приват24 с мобильного не могу найти. Или нужно с компьютера?
IDAN
 
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  #<1 ... 299300301302
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