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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:21

Re: Рынок ОВГЗ

[quote="5427498:Amethyst"]новий депо під 20%[/quote
а ви мрійник, батєнька
зараз в банках тренд лише на пониження ставок
ФР на стопі, валютна взагалі нижче плінтуса, тому військові самий вірний варіант,
окрім цього, ви напряму допомгаєте ЗСУ, яка вас береже, ви ж не бігаєте із автоматом на передовій, але рахуєте цимес і капнакопичення
а там люди гинуть
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:29

  Amethyst написав:
  adj написав:
  Amethyst написав:Ну от смотрите.
Покупаем седня АблиХацЫи 225809 за 1037.82(Альфа Банк), их погасят 21/06/23 по 1000
А еще на протяжении всего периода выплатят три раза по 55грн
Итого цимес=1000 +55х3 -1037.82 = 127.18
Пересчитываем на годовые %: с 27/04/22 по 21/06/23 = 419 дн лежат гроши под %%
Т.е. за год (365дн) цимес составит 127.18/1037.82/419*365*100=10.675%
Агаа, банки/биржи рисуют там 11%... вот если базой считать 1000грн, то будет 11.079% годовых
Это т.с. чистые безналоговые %, в отл. от банковских грязных (с коэф. 0.805)

Це що ви описали це банки "рісуют" YTM, а ви рахуєте її як SIM, тому і не сходиться.
Я рахую як воно і буде в житті, без всяких реінвестицій (агаа, по 2750грн на 50 облигах раз в полгода) і капіталізації накопичень. Тобто як малюється цимес в 127.18 на витратах в 1037.82 за 14 міс, то так і буде. А вся ота казуістіка типу "батько, хочешь я тобі докажу, шо в мене 2 курки, а не одна ?" можна залишити отим хвацьким брокерам і банкірам 8)
Можу ще додати, що от у мене є стовпчики/лижі с інтервалом через 2..3 тижня по 11% банківських (тобто типу 8.855% облігашних) до грудня 2022, так от там десь виходить заробітку +250грн/рік (SIM) на 50К в облігашках, але я можу кожні 2..3 тижня зняти ці гроші і перерозмістити як хочу: валюта, кріпта, лонгація або новий депо під 20%. І оце вважаю, що така можливість - оперативно керувати грошима у ці часи того стоїть, і дуже вагаюсь перерозміщуватися навіть на 3 міс в облігашки під 9.5% :P :P


Може вас розчарую, але ці штуки з SIM, YTM не просто так придумали є люди у кого є серйозні активи і вони так рахують. Це ті хто приходять на первинний акуціон, затаряться і сидять.

Для мішури є вторинний ринок, нічого не мішає купляти SIM облігації, або взагалі не купляти їх. Навіщо писати що хтось щось там неправильно рахує? Все та правильно, у вас просто суми менші, тому самі робіть поправку на свої інвестиції.

А по поводу кріпти, так можна взагалі без депозита, купити собі рокетКоін, камКоін або догКоін і ходити ставити свічку кожен день в цервку в надії що якийсь Ілон Маск напише про цей шитКоін в твіттері щоб можна було вийти з прибутком.

Тема називається ОВДП, будь ласка, не заспамлюйте її мотлохом, тому що нові люди які прийдуть почитати саме про ОВДП будуть змушені скролити ваші геніальні порфтелі з шитКоінів :D
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:40

  greenozon написав:
  Amethyst написав:новий депо під 20%

а ви мрійник, батєнька
зараз в банках тренд лише на пониження ставок
ФР на стопі, валютна взагалі нижче плінтуса, тому військові самий вірний варіант,
окрім цього, ви напряму допомгаєте ЗСУ, яка вас береже, ви ж не бігаєте із автоматом на передовій, але рахуєте цимес і капнакопичення
а там люди гинуть

я дуже обережна людина :)
вже напочатку лютого можно було "з банків геть!" по Квестору
...
А ВСУ дійсно краще допомагати напряму -- прям любій і дорогій своїй горно-копитной 8)
Я на фінфорумі і все рахую, до копієчки. Так нуна, в т.ч. і для Перемоги.
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 28 кві, 2022 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:52

Re: Рынок ОВГЗ

  adj написав:Може вас розчарую

Ніяких розчарувань, я писав про таких як я -- тримач від 1 до 100 облігашек.
І виводи зробив відповідні.
Більше ні про що я тут не писав, а зробив початковий порівняльний аналіз капвкладень на відповідному рівні.

Перепрошую за образу серйозних активістів, які тільки рахують... треба ще і отримувати :)

ПС. Мені тут взагалі натякнути, що ОВДП -- це спонсорська допомога :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:25

Re: Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:Я рахую як воно і буде в житті, без всяких реінвестицій (агаа, по 2750грн на 50 облигах раз в полгода) і капіталізації накопичень. Тобто як малюється цимес в 127.18 на витратах в 1037.82 за 14 міс, то так і буде. А вся ота казуістіка типу "батько, хочешь я тобі докажу, шо в мене 2 курки, а не одна ?" можна залишити отим хвацьким брокерам і банкірам
Можу ще додати, що от у мене є стовпчики/лижі с інтервалом через 2..3 тижня по 11% банківських (тобто типу 8.855% облігашних) до грудня 2022, так от там десь виходить заробітку +250грн/рік (SIM) на 50К в облігашках, але я можу кожні 2..3 тижня зняти ці гроші і перерозмістити як хочу: валюта, кріпта, лонгація або новий депо під 20%. І оце вважаю, що така можливість - оперативно керувати грошима у ці часи того стоїть, і дуже вагаюсь перерозміщуватися навіть на 3 міс в облігашки під 9.5%

дождитесь выплаты купона и цена скорее всего составит номинальную - 1000 грн, тогда ваша формула сойдется))
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 14:31

Re: Рынок ОВГЗ

  nekefer написав:дождитесь выплаты купона и цена скорее всего составит номинальную - 1000 грн, тогда ваша формула сойдется))

Т.е. вігоднее всего приобретать сразу после очередной выплаты?
Ну и при первичном размещении то понятно.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:26

  Amethyst написав:
  nekefer написав:дождитесь выплаты купона и цена скорее всего составит номинальную - 1000 грн, тогда ваша формула сойдется))

Т.е. вігоднее всего приобретать сразу после очередной выплаты?
Ну и при первичном размещении то понятно.

На самом деле одинаково, но по Вашим формулам - ДА :!:
nekefer
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