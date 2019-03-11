mann
Если есть "тушенка" и "спички" - можно !
Если есть деньги и идеи получше, то лучше их реализовать, чем вкладывать ОВГЗ.
Есть есть деньги, но нет идей - тоже можно.
Если страшно, то можете бакс по 34, ИМХО.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:39
mann
Если есть "тушенка" и "спички" - можно !
Если есть деньги и идеи получше, то лучше их реализовать, чем вкладывать ОВГЗ.
Есть есть деньги, но нет идей - тоже можно.
Если страшно, то можете бакс по 34, ИМХО.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:41
Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22
Як швидко Унiвер виводить кошти на банк? Вчора до 12:00 написав лист на поштову скриньку, коштiв на рахунку не бачу й сьогоднi?
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