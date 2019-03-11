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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:39

mann
Если есть "тушенка" и "спички" - можно :) !
Если есть деньги и идеи получше, то лучше их реализовать, чем вкладывать ОВГЗ.
Есть есть деньги, но нет идей - тоже можно.
Если страшно, то можете бакс по 34, ИМХО.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:41

  greenozon написав:
  greenozon написав:Колеги - бувалі практики по ОВДП!
поділіться досвідом хто купував валютні бумаги (військові)
дякую наперед


Новини по темі - зв'язувався із підрозділом в Альфі, що займається валютними - пусто, все розпродано...

А как продают? За гривну по курсу или за доллар.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:43

валюта на поточному має бути
банк онлайн валюту не продає (НБУ..)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22

Як швидко Унiвер виводить кошти на банк? Вчора до 12:00 написав лист на поштову скриньку, коштiв на рахунку не бачу й сьогоднi?
Daswer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:04

  mann написав:30 страниц прочитал,конечно каша в голове. Но так и не понял- сейчас покупать облигации выгодно?
Учитывая риски - не очень//)
Евробонды Украины с погашением в 32 году торгуются во Франкфурте за треть номинала.
Это так, информация к размышлению//)
asti
 
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