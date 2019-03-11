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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:39
mann
Если есть "тушенка" и "спички" - можно
!
Если есть деньги и идеи получше, то лучше их реализовать, чем вкладывать ОВГЗ.
Есть есть деньги, но нет идей - тоже можно.
Если страшно, то можете бакс по 34, ИМХО.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 21:41
greenozon написав: greenozon написав:
Колеги - бувалі практики по ОВДП!
поділіться досвідом хто купував валютні бумаги (військові)
дякую наперед
Новини по темі - зв'язувався із підрозділом в Альфі, що займається валютними - пусто, все розпродано...
А как продают? За гривну по курсу или за доллар.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 21:43
валюта на поточному має бути
банк онлайн валюту не продає (НБУ..)
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greenozon
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:22
Як швидко Унiвер виводить кошти на банк? Вчора до 12:00 написав лист на поштову скриньку, коштiв на рахунку не бачу й сьогоднi?
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:04
mann написав:
30 страниц прочитал,конечно каша в голове. Но так и не понял- сейчас покупать облигации выгодно?
Учитывая риски - не очень//)
Евробонды Украины с погашением в 32 году торгуются во Франкфурте за треть номинала.
Это так, информация к размышлению//)
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asti
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 23:03
asti написав:
Учитывая риски - не очень//)
Евробонды Украины с погашением в 32 году торгуются во Франкфурте за треть номинала.
Это так, информация к размышлению//)
Ризики у ОВДП та ОЗДП зовсім різні, тому порівняння не зовсім коректне. Але до перспектив того, що 11% зможуть покрити інфляційні ризики є питання.
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klug
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