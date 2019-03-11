mann Если есть "тушенка" и "спички" - можно ! Если есть деньги и идеи получше, то лучше их реализовать, чем вкладывать ОВГЗ. Есть есть деньги, но нет идей - тоже можно. Если страшно, то можете бакс по 34, ИМХО.
Приємно, що хтось із Мінфіну займається оперативною актуалізацією пропозиції щодо продажу військових бумаг станом на кінець квітня пропозицій явно побільшало Додались нові банки, брокери, і навіть монобанк, який на днях доєднався до ОВДП продаж
greenozon написав:Приємно, що хтось із Мінфіну займається оперативною актуалізацією пропозиції щодо продажу військових бумаг станом на кінець квітня пропозицій явно побільшало Додались нові банки, брокери, і навіть монобанк, який на днях доєднався до ОВДП продаж
Ну да - хотелось бы чтобы хоть кто-то шевелился - потому что из хотелок Марченко от физиков на 400 млрд пока нашкребли 58. За цифры не ручаюсь - вскользь прочел в новостях. А как у Привата была организована продажа - так вообще удивительно что кто-то покупал у них.