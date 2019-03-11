спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера
попитався - нічого екстра секретного, а саме відповідь була така --- всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі. По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій). Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.
спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера
попитався - нічого екстра секретного, а саме відповідь була така --- всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі. По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій). Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.
Спасибо большое за информацию! Ждём и пытаемся не волноваться! Все буде Україна!
спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера
попитався - нічого екстра секретного, а саме відповідь була така --- всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі. По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій). Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.
Спасибо большое за информацию! Ждём и пытаемся не волноваться! Все буде Україна!
Пришло? И где можно узнать государство выплатило ли?
Востаннє редагувалось asin в Сер 04 тра, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.