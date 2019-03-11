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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 305306307308>
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:44

  klug написав:
  mann написав:Есть ли риски при покупке военных облигаций?

Є: 1) курсові; 2) дефолт; 3) повне припинення існування емітента.

насколько велико наступление случаев №2 и №3 ?
mann
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:49

  greenozon написав:aeroservis

спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера


попитався - нічого екстра секретного,
а саме відповідь була така
---
всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі.
По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій).
Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:52

  cohan написав:
  mann написав:допустим,купил я военные облигации. 6 мес. И сижу жду пока пройдуь эти 6 мес. Потом иду туда,где покупал облигации и забираю проценты и тело? Правильно?


еще отчет в налоговую
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ


тут в банку інша думка

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %B4%D0%B8-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:56

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:тут в банку інша думка

коли вперше купив овдп, то питав в своїй податковій, чи тре декларувати - сказали, що ні. То ж і не декларую. Поки що ніби не спіймали...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 21:03

А как у Вас в кабинете видны полученные купонные выплаты? У меня видны только бумаги и деньги на ИС. Сумму по купонам я вижу только в выписке от ФФ. А выписок уже давно не было. Недели три, так точно.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 21:05

  greenozon написав:
  greenozon написав:aeroservis

спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера


попитався - нічого екстра секретного,
а саме відповідь була така
---
всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі.
По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій).
Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.

Спасибо большое за информацию!
Ждём и пытаемся не волноваться!
Все буде Україна!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:37

  aeroservis написав:
  greenozon написав:
  greenozon написав:aeroservis

спробую дізнатись по вашому запитанню на днях через свого менеджера


попитався - нічого екстра секретного,
а саме відповідь була така
---
всі виплати по державним облігаціям здійснюються в звичайному режимі.
По XS1902171757 очікуємо купон з дня на день (по зовнішніх облігаціях гроші приходять із запізненням у зв'язку із їх виплатою не напряму від НБУ до депозитарної установи, а через іноземний депозитарій).
Клієнти власники даних облігацій мають отримати відповідний емейл із формою розпорядження для одержання купону.

Спасибо большое за информацию!
Ждём и пытаемся не волноваться!
Все буде Україна!

Пришло? И где можно узнать государство выплатило ли?
Востаннє редагувалось asin в Сер 04 тра, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 15:45

Re: Рынок ОВГЗ

Пришла выписка за 03.05. Там по XS1757 пока ничего.
Почты о начислении также нет.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 17:47

Re: Рынок ОВГЗ

всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:16

  greenback1996 написав:всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?

Достеменно поки відомо про продаж з комісіями у Прихваті. Ще писали, що номінально продають москалі, але на практиці доступних для покупки немає. Продаж лише за валюту.
klug
 
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