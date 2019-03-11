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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 тра, 2022 21:14
greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
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aeroservis
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:26
aeroservis написав: greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
Яка у них мінімальна сума покупки оздп?
Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ
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Додано: Сер 04 тра, 2022 21:46
aeroservis
мін лот?
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:13
От одной бумаги. Вчера были по 352 дол.
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aeroservis
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Додано: Сер 04 тра, 2022 22:18
adj написав: aeroservis написав: greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
Яка у них мінімальна сума покупки оздп?
Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ
Я снял налом в Европе с карт и занёс на Revolut. С него и покупаю.
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aeroservis
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